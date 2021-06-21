بعد امتحانات الثانوية العامة.. التعليم تعلن تفاصيل الدور الثانى للإعدادية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الدور الثانى لطلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسى ستكون بعد انتهاء مواعيد امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وطبقًا للجدول الذى تعلنه كل مديرية.

وأشارت الوزارة إلى أن امتحانات الدور الثانى ستعقد بالنسبة للمواد التى تضاف للمجموع بنفس مواصفات امتحان الدور الأول وتكون الأسئلة فى المنهج المقرر للفصل الدراسى الثانى فقط.

وأكدت الوزارة أن الطلاب الذين تخلفوا عن امتحان الدور الأول بعذر يقبله مدير المديرية، يحق لهم أداء امتحان الدور الثانى بالدرجة الفعلية.

وبالنسبة للطلاب المصريين العالقون بالخارج، أوضحت الوزارة أنه ستعقد لهم امتحانات تكميلية فى مقررات الفصل الدراسى الأول، على أن يؤدوا الامتحانات مع طلاب الدور الثانى بالدرجة الفعلية.

وبالنسبة للطلاب المصريين العالقين بالخارج أو الطلاب الذين لم يجتازوا امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع، تعقد لهم الامتحانات "منهج كامل" طبقًا لجدول كل مديرية بواقع "15 سؤالا" نوعية الاختيار من متعدد وفى زمن قدره "60 دقيقة".