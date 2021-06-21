جدة - نرمين السيد - من جانبه، هنأ الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الأعضاء المنشورة أبحاثهم ضمن القائمة، متمنيًا لهم مزيدًا من التقدم وتحقيق الإنجازات العلمية التى ترفع اسم الجامعة فى كل المحافل والتصنيفات العلمية العالمية.
يذكر أن "سكوبس Scopus" هى قاعدة بيانات تحتوى على ملخصات ومراجع من مقالات منشورة فى مجلات أكاديمية محكمة.
وتغطى "سكوبس"، نحو 22 ألف عنوان من أكثر من 5 آلاف ناشر، منها 20 ألف مجلة يتم تقييمها بواسطة خبراء في التخصصات العلمية والتقنية والطبية والاجتماعية، بما فى ذلك الفنون والعلوم الإنسانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منصة «Scopus"» العالمية تنشر 78 بحثا لأعضاء هيئة تدريس بجامعة الإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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