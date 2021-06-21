عاجل.. أول بيان رسمى عن تحرير محافظ الغربية محضرا ضد إحدى السيدات

جدة - نرمين السيد - وذكرت المحافظة فى بيانها صباح اليوم الإثنين، أن المحافظ الدكتور طارق رحمى، استلم منذ عدة أسابيع عددا من الرسائل عبر رقم الواتساب الشخصى له، تحمل إساءة إلى شخصه وصفته، وبعيدة كل البعد عن النقد والاحترام، من خلال رقمين غير معلوم هوية أصحابهما، وهو الأمر الذى استدعى إفادة الجهات المختصة لإعمال شؤونها، والتى بدورها قامت على مدار الأسابيع الماضية بالتحرى عن الأرقام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأهابت محافظة الغربية بالمواطنين بتحرى الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التى من شأنها إثارة البلبلة، مشيرة إلى أن النقد حق مكفول للجميع دون الإساءة والتجريح والاعتداء على الحياة الخاصة.
يشار إلى أن محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى حرير المحضر رقم 6093 لسنة 2021 إدارى قسم أول طنطا، ضد رقمين مجهول هوية صاحبهما، بتهمة الإساءة والاعتداء على الحياة الخاصة، وتبين أنهما لسيدة من عزبة خضر بمركز المحلة، وتم ضبطها.
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