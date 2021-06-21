رئيس ووكيلا مجلس الشيوخ ينعون والدة المستشار علاء فؤاد

جدة - نرمين السيد - أرسل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ برقية عزاء للمستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية نعى فيها والدته داعيا الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.





كما نعى المستشار بهاء الدين أبو شقة، والنائبة فيبى فوزى وكيلا المجلس والدة الوزير علاء الدين فؤاد داعين لها بالرحمة والمغفرة فيما بعث المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ ونائبه المستشار عمرو يسرى برقية مماثلة سائلين الله سبحانه وتعالى أن يسكنها فسيح جناته. كما بعث أيضا رئيس مجلس النواب وهيئة مكتب المجلس برقيات تعازى للوزير. ومن المنتظر تشييع الجنازة بعد صلاة العصر من مسجد المشير بالتجمع الخامس.

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