عاجل- وزير الدفاع يشهد تخريج دورات جديدة من أكاديمية ناصر وكلية القادة

جدة - نرمين السيد - شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إحتفال القوات المسلحة بتخريج دفعات جديدة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان، والتى تضم الدورات (44) من كلية الحرب العليا، والدورة (50) من كلية الدفاع الوطنى، والدورة (22) للتأهيل العسكرى لقيادة التشكيلات التعبوية، كذلك تخريج الدورات (70) أركان حرب عام، والدورة (42،43) أركان حرب تخصصية.





جاء ذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، وضمت تلك الدورات عدد من الدارسين المصريين العسكريين والمدنيين، وعدد من الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة.

بدأ الاحتفال بعرض فيلم تسجيلى عن أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان تناول الإسهامات العلمية والبحثية التى تقدمها الأكاديمية وكلية القادة والأركان، وما تم تنفيذه خلال العام الجارى من دورات تدريبية مختلفة لإعداد وتأهيل أجيال من قـادة وضباط القوات المسلحـة والمدنيين فى المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية والأمن القومى.

وأعلن رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة نتيجة التخرج للدورات المختلفة بكل من أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكلية القادة والأركان، أعقبه إعلان مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة قرار منح الدرجات العلمية وتقديم الأنواط لأوائل الخريجين.

وقلد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، أوائل الخريجين نوط التدريب من الطبقة الثانية وتوزيع شهادات التقدير للمتميزين من المدنيين تقديرًا لتفوقهم خلال دراستهم بالأكاديمية.

وفى نهاية الاحتفال، نقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة وتهنئته للخريجين وتمنياته لهم بالتوفيق، مطالبًا الخريجين بالحرص على صقل مهاراتهم بما وفرته لهم القوات المسلحة من إمكانيات العلم والتثقيف والمعرفة، وأن يكونوا مثلا وقدوة فى العمل والعطاء لخدمة الوطن والولاء له والاستعداد للتضحية فى سبيل سلامته ووحدة أراضيه.

وأشاد الفريق أول محمد زكى بدور الأكاديمية وكلية القادة والأركان فى تخريج قادة حملوا الأمانة وسجلوا فى تاريخ مصر الوطنى والعسكرى بطولات وإنتصارات تحفظها ذاكرة الوطن، وأكدوا بعطائهم وتضحياتهم أن الجيش المصرى هو ركيزة القيم والمبادئ ومعانى الوطنية والشرف وإنكار الذات، مؤكدًا أن القوات المسلحة أصبحت تمتلك كل المقومات العلمية التى تمكنها من أداء مهامها بكل قوة، وستظل دائمًا قوية بعطاء أبنائها وجهدهم، وبما يملكونه من خبرات علمية حديثة تعينهم على حماية الوطن وأمنه القومى.