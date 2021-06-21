/636647/الأهلي-قاهر-التوانسة--سجل-مشرف-للمارد-الأحمر-في-مواجهة-الأندية-التونسية

يتحلى النادي الأهلي المصري بمجموعة من الصفات التي تتوافر في الأندية الكبرى بالعالم، والتي امتاز بها عبر تاريخه، من حيث شخصية البطل المسيطرة على النادي، وجود مدرب قدير، ولاعبين على مستوى عالي من الكفاءة والمهارة، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى انتصارات قارية وعالمية.

يرصد دوت الخليج الصفات التي تميز النادي الأهلي، وأثرها على تسببه في "عقدة التغلب الدائم" على غريم محلي أو قاري، وبالنظر للأخير فإن حديثنا سيركز على "الأندية التونسية"، والتي يملك النادي الأهلي تاريخا طويلا من التفوق عليها، في مباريات تكون تاريخية ومؤثرة، حيث دوما ما تحظى مواجهات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الأندية التونسية بأهمية خاصة، ويتابعها الجمهور العربي من المحيط إلى الخليج.

سر التفوق

هناك عديد من العوامل الفارقة التي تجعل من النادي الأهلي عملاقا للقارة الإفريقية، وواجهة مصرية وعربية وإفريقية مشرفة أمام اندية العالم، حيث وجود فلسفة حاكمة لمنظومة العمل بالنادي الأهلي، والتي لاتعرف أبدا التباطؤ والتلكؤ أو السماح بالخروج عن النص لأي من اللاعبين مهما كان حجمهم، ففي النهاية لايعترف النادي إلا بالانتصارات المتتالية والمؤثرة، والتي يكون لها صدى هائل في الداخل والخارج، وأثر ملموس في حصد البطولات المحلية والقارية.

شخصية البطل التي نتحدث عنها ويتمتع بها النادي، تكشف سر تفوقه الساحق في الأرقام والإحصائيات، حيث لعب الأهلي 11 مبارة رسمية على ملعب رادس ضد أندية تونس بواقع 9 مباريات ضد الترجي ومباراة وحيدة ضد الإفريقي وأخرى ضد الصفاقسي، الفوز كان حليف المارد الأحمر في 5 مباريات وخسر مثلها ولم يتعادل في أي مباراة.

ولأن مقومات النجاح التي يخلقها النادي الأهلي للاعبيه مؤثرة وفعالة، فإنه قد نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك أندية تونس 9 مرات في مبارياتهم على ملعب رادس، واستقبلت شباكه 10 أهداف.

قاهر الفرق التونسية

بمجرد الإعلان عن مواجهة مرتقبة بين النادي الأهلي، وأحد الأندية التونسية، فإن الوطن العربي يصبح لاسيرة له قبيل المباراة، إلا وضع التوقعات التي تثير زخما وجدلا كرويا واسعا، ولكن بالرصد والدقيق للإحصائيات المتعلقة بمواجهة النادي الأهلي المصري، مع عموم الفرق التونسية، يتضح تفوق أهلاوي واضح.

لعب النادي الأهلي أمام أندية تونس 45 مرة في تاريخ مشاركاته بالبطولات الإفريقية، حيث واجه الأهلي ستة فرق تونسية في مقدمتها الترجي الرياضي، الذي التقى الأهلي عموما في 21 مباراة، ثم النجم الساحلي بـ12 مباراة، والصفاقسي بست مباريات، والإفريقي والبنزرتي ومستقبل المرسى، التي التقى كل منها الأهلي في مواجهتين.

وعند القول بأن النادي الأهلي يملك في رصيده تاريخا عريقا، يضعه في مصاف الأندية الكبرى، فقد كانت البداية في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكأس نسخة 1985، عندما التقى الأهلي فريق مستقبل المرسى، في دور الـ32 وكانت مباراة الذهاب في تونس، وفاز الأهلي بهدف نظيف.

بينما كانت مواجهة الأهلي والنجم الساحلي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بمرحلة مجموعات النسخة الجارية من البطولة آخر المواجهات، وحسام عاشور، القائد السابق لفريق الأهلي، هو أكثر اللاعبين ظهورًا في مواجهات الأهلي أمام فرق تونس برصيد 31 مباراة.

سيادة عن جدارة

لايمكن الجدال بشأن سيادة النادي الأهلي في إفريقيا بل والعالم، فهو ثالث أندية العالم في مرتين مختلفتين، لكنه أيضا على المستوى القاري، قد حقق الأهلي الفوز في 20 مباراة وفرض التعادل نفسه في 15 مباراة، بينما خسر عشر مباريات، وكان أكبر فوز في تاريخ المواجهات كان من نصيب الأهلي، بعدما فاز على النجم الساحلي بستة أهداف مقابل هدفين، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال نسخة 2017.

وسجل لاعبو الأهلي 55 هدفًا في شباك الأندية التونسية، بينما استقبلت شباكه 35 هدفًا. مجدي عبد الغني، لاعب الأهلي الأسبق، كان صاحب أول أهداف الأهلي في شباك فرق تونس، بينما كان وليد سليمان لاعب الفريق الحالي آخر من سجل في شباك الأندية التونسية، في شباك الترجي التونسي في ذهاب نهائي نسخة 2018، ويعد محمد أبو تريكة، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، الهداف التاريخي للأهلي أمام فرق تونس برصيد ستة أهداف.