/636642/رئيس-برشلونة-سيرخيوأجويرو-يحاول-إقناع-مواطنه-ليونيل-ميسي-بالبقاء

قال خوان لابورتا رئيس برشلونة إن سيرخيو أجويرو لاعب الفريق الجديد يحاول إقناع مواطنه ليونيل ميسي بالبقاء مع النادي.

ويرصيد تحيامصر تفاصيل الحديث:

وصرح لابورتا لصحيفة La Vanguardia:"أود أن يقول لنا ميسي إنه سيبقى في أسرع وقت ممكن. سيساعدنا ذلك".

وتابع "أجويرو يساعدنا في الأمر، يحاول إقناعه يوميا"، بينماوأوضح لابورتا أنه يتواصل باستمرار مع ميسي مضيفا "إنه متحمس، وأنا ممتن لرغبته التي أظهرها من أجل البقاء مع الفريق”.

ولا يزال برشلونة ينتظر قرار ميسي سواء بالبقاء أو الرحيل، في ظل انتهاء عقده مع النادي في 30 يونيو المقبل.

بالرغم من أن صرح رئيس النادي منذ أيام عن عن تجديد عقد ميسي والذى قارب على الانتهاء، قال لابورتا، "لا يوجد قلق أو ضغط فيما يخص موضوع تجديد ميسي، نعمل على الأمر بهدوء، جميعنا يعرف ماذا يريد وما عليه فعله، لكن لو سألتنى كنت سأقول لك إننى أفضل أن يتم الأمر بأسرع وقت ممكن لكى نتفرغ لأمور أخرى".

وأستكمل:” "سوف اكون سعيد جداً إذا صرح ميسى بموافقته على عقد جديد فى أسرع وقت ممكن، هذا الأمر سيساعدنا كثيرا من بضعة نواحي".

ومن ناحيه اخري انتشرت انباء عن سيجدد ليونيل ميسي عقده رفقة البلوجرانا حتى 2023، ثم سينتقل إلى الولايات المتحدة ليصبح سفيراً لبرشلونة هناك.

ومن المتوقع أن ينضم ميسي عقب إنتهاء عقده مع برشلونة لصفوف إنتر ميامي الأمريكي والذي يرأسه ديفيد بيكهام.

وسيحصل ليون ميسي على راتب خلال السنوات القادمة يصل الى 250 مليون يورو، بما فيهم سنوات تواجده كسفير لبرشلونة.

ليونيل ميسي في كامل تركيزه حالياً رفقة المنتخب الأرجنتيني، والذي يأمل أن يتمكن من رفع كأسه الأول هذا الصيف بعد خسارة نهائيين في كوبا أمريكا سابق.

بارسا في 2023، ليلعب ليو مع نادي إنتر ميامي، ويشمل أيضا إمكانية انتقال سيرجيو أجويرو إلى إنتر ميامي بعد انتهاء عقده مع البارسا.

وفي وقت سابق و بحسب تصريحات أشرف بن عياد مراسل قناة بي إن سبورتس الإخبارية في كتالونيا ، فإن الأرجنتيني ليونيل ميسي قرر الاستمرار مع برشلونة خلال الفترة المقبلة، وعدم الرحيل عن النادي الكتالوني, وذلك بسبب ارتباطه الدائم مع برشلونة وجماهيرها .

وأكد مراسل بي إن سبورتس، أن علاقة ميسي مع النادي الكتالوني ستظل متواصلة. وكان ميسي يرغب في الرحيل عن الفريق الكتالوني في بداية الموسم الحالي.