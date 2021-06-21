/636644/ابتهاج-الطوخي-تتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-عدم-اصدار-المرحله-الثانية-والثالثة-لبطاقة-الخدمات-لذوي-الإعاقة

تقدمت النائبة ابتهاج الطوخي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي ،رئيس مجلس النواب،موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج،بشأن:

دوت الخليج يرصد تفاصيل طلب إحاطة النائبة ابتهاج الطوخي

اولا :عدم اصدار المرحله الثانية والثالثة لبطاقة الخدمات لذو الاعاقة مخالفا لقانون رقم 10 لعام 2018 ولائحته التنفيذيه ،مشيرة إلى الاضرار بمصالح الاشخاص ذو الإعاقه وعدم اثبات هويتهم كذوي اعاقه لأخذ حقوقهم ،التي نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2018 و لائحة التنفيذيه.

ثانيا : الإفادة بإجمالي عدد ذوي الإعاقه بمصر والعدد الذي صدر من بطاقات الخدمات المتكامله بالمرحله الاولى.

ثالثا : الإفادة بعدد بطاقات الخدمات المتكاملة المستهدف تحقيقه بالمرحله الثانية والثالثة و الفترة الزمنية لتحقيق ذلك.

رابعا : الإفادة بالمعوقات التي تواجه الوزارة،والتي أدت الى تعطيل استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة ومقتراحات لحلها بجدول زمنى لا يتعدى العام.

وطالبت النائبة ابتهاج الطوخي، عضو مجلس النواب، بإحالة الأمر إلى لجنة التضامن الاجتماعي والاسره والاشخاص ذو الاعاقه لدراسته لمنع الاضرار، التي تسبب بها عدم استخراج بطاقات الخدمات المتكامله للاشخاص ذو الاعاقة.