رسمياً إصابة بيلي جيلمور نجم منتخب اسكتلندا بفيروس كورونا

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أعلن الاتحاد الاسكتلندي عن إصابة لاعب المنتخب “بيلي جيلمور” بفيروس كورونا أثناء مشاركة منتخب بلاده في منافسات اليورو وبالتالي سيغيب عن بقية المباريات أين سيبدأ في رحلة العلاج من الفيروس

ويرصيد دوت الخليج يكشف حقيقة إصابته:

وكانت اسكتلندا تعتمد كثيراً على لاعب تشيلسي الإنكليزي البالغ 20 عاماً لمباراة الثلاثاء ضد كرواتيا وصيفة بطلة العالم في غلاسكو، لاسيما بعد الأداء المميز الذي قدمه في الجولة الماضية ضد إنكلترا بالتعادل السلبي، ما خوله نيل جائزة أفضل لاعب.

وتحتاج اسكتلندا إلى الفوز الثلاثاء لكي تدخل في حسابات التأهل إلى ثمن النهائي.

وقال الاتحاد الاسكتلندي في بيان "بإمكاننا التأكيد أنّ نتيجة اختبار أحد أعضاء المنتخب الوطني الاسكتلندي، بيلي غيلمور، جاءت إيجابية بكوفيد-19".

وأفاد الاتحاد الاسكتلندي إلى أن غيلمور كان على تواصل مع السلطات الصحية المختصة بعد صدور النتيجة الإيجابية و"سيعزل بيلي نفسه الآن لمدة 10 أيام، وسيغيب بالتالي عن مباراة المجموعة الرابعة ليورو 2020 ضد كرواتيا في هامبدن".

ولم يطلب من أي عضو آخر في الفريق بعزل نفسه بسبب الاحتكاك بجيلمور في معسكر تمارين المنتخب في ميدلزبره”.

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