/636649/آمال-ماهر-تنسف-كل-الإشاعات-حول-اعتزالها-الفن-وتؤكد-وفاة-عمتي-السبب-وهارجع-تانى

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الماضية حالة من الجدل حول أسباب اتخاذ المطربة آمال ماهر قرار اعتزال الغناء، وترددت الكثير من الأنباء الغير مؤكدة تجاه ذلك الأمر.

وانطلاقًا من حبهم الشديد لها، فقد سيطرت حالة من الحزن والحنين على رواد السوشيال ميديا عقب ذلك القرار بسبب حبهم الشديد لماهر ولصوتها الأصيل.

دوت الخليج يكشف أسباب اعتزال المطربة آمال ماهر الغناء، فضلًا عن تخليها عن ذلك القرار وموعد عودتها إلى الساحة الغنائية من جديد.

وفاة عمة آمال ماهر وفسخ خطبتها سبب اعتزالها الغناء

لتخرج ماهر اليوم عن صمتها وتكشف الأسباب التي دفعتها إلى قرار الاعتزال حاسمة الأمر، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ممتنة إلى جمهورها بعد دعمه لها: "جمهوري الحبيب أحب أن اشكركم لوقوفكم بجانبي، وأحببت أن أوضح بعد أن سمعت الكثير من اللغط، لقد مريت بظروف نفسيئة سيئه بعد وفاة عمتي الحبيبة وكانت قريبة إلي قلبي".

وأردفت كاشفة عن عدم إتمام خطبتها: "وأيضًا ظروف فسخ خطبتي مما اثر علي حالتي النفسية ودفعني لاتخاذ قرار الاعتزال، لذلك أحببت أن اوضح حقيقة موقفي، واشكركم من كل قلبي علي سؤالكم المستمر عني للاطمئنان عليا".

آمال ماهر ترجع عن قرار اعتزالها الغناء

واختتمت آمال حديثها معلنة التخلي عن قرار اعتزالها الغناء والرجوع إلى الساحة مرة أخرى بمجرد تحسن حالتها النفسية بعد ما مرت به من صدمات قائلة:" "وإن شاء الله بعد أن تتحسن نفسيتي التقي بكم".

تركي آل شيخ وعلاقته باعتزال آمال ماهر

الجدير بالذكر أن بمجرد إعلان المطربة آمال ماهر اعتزالها الفن وُجهت العديد من الاتهامات من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي للمستشار تركي آل شيخ بأنه هو من وراء استبعاد ماهر عن الساحة الفنية، بالإضافة إلى أنه يتوعد لها ويوجه لها العديد من التهديدات، الأمر الذي لم ترد عليه ماهر بالنفي أو التأكيد، وظل الجمهور في حيرة من أمره.