/636650/خنقها-بإيشارب-بعد-محاولته-التحرش-بها--تفاصيل-مثيرة-بشأن-مقتل-طفلة-بالإسماعيلية

أمر المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية الكلية المستشار ياسر زيتون، اليوم الإثنين 21 يونيو 2021، بدفن جثمان طفلة وتسليمها لذويها بعد الانتهاء من فحص الطبيب الشرعي.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل دفن طفلة وتسليمها لذويها بعد الانتهاء من فحص الطبيب الشرعي

وبدأت نيابة مركز الإسماعيلية برئاسة أمير رفعت ومحمد الطحاوي أمس الأول في التحقيق في واقعة مقتل طفلة 11 سنة إلي يد شقيقها الأكبر 14 سنة بمنطقة كيلو 11 التابعة لمركز الإسماعيلية.

واستمع فريق النيابة لأقوال الطفل المتهم بقتل شقيقته في سراي النيابة، مواجهة إياه بتحريات البحث الجنائي حول الواقعة.

كما واجهت النيابة الطفل بأداة الجريمة «إيشارب»، قام المجني عليه بخنق شقيقته به بعد محاولتها الصراخ والاستنجاد بوالدتها لتحرشه بها.

معاينة من النيابة العامة

وانتقل فريق من النيابة العامة مع الطفل إلى منزله بمنطقة كيلو 11 لمعاينة مكان الجريمة، وتمثيل المتهم لجريمته داخل نفس الغرفة.

وكانت قد القت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم محمد هشام، القبض على الطفل الذي يدعى «عبدالرحمن. م. ع» 14 سنة، مقيم بمنطقة كيلو 11، ومواجهته بتحريات المباحث التي وصل إليها الضباط انهار واعترف بجريمته.

وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطاراً من العقيد محمود العزازي مأمور مركز الإسماعيلية، يفيد مصرع فتاة تدعى «حسناء. م. ع» 11 سنة، وكلف اللواء رشاد الغمراوي مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث لكشف لغز القضية.

فحص الجثة

وانتقل على الفور المقدم محمد هشام، رئيس وحدة مباحث مركز الإسماعيلية، ومعاونيه سيد نصر الله وكامل قمحاوي وعمر الطحاوي وملهم البلتاجي ومنان صلاح وعبدالله صبحي، إلى مكان الجريمة لفحص الجثمان ومعاينته لحين وصول الطبيب الشرعي.

وبحسب المعاينة الأولية للجثمان فإن الطفلة وصلت للمستشفى مصابة بخنق حول الرقبة مع وجود بعض العلامات التي تشير إلى وجود شبهة جنائية.