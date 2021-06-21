/636652/تفاصيل-إحباط-محاولة-غسيل-أموال-بـ-32-مليون-جنيه-حصيلة-تجارة-المخدرات

حاول عنصر إجرامي غسل أموال طائله، من حصيلة نشاطه الإجرامي، فى مجال تجارة المواد المخدرة بجميع أنواعها، من خلال إقامة مجموعة من المشروعات المختلفة التجارية، ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تنفيذًا اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في القبض عليه.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على عنصر إجرامي في مجال تجارة المخدرات

وكشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أن عاطل مقيم في محافظة المنيا، قام بالاتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائه، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة.

عمليات سحب إيداع

أضافت التحريات، قيام المتهم بإجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامه بتأسيس الأنشطة التجارية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 32 مليون جنيه.

وفي سياق أخر أعلنت وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، تفاصيل تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من مداهمة وكر عنصر إجرامي ظهر بفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، بحوزته سلاح ناري ومروجا لتجارة المخدرات.

وكانت استهدفت مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي لضبط عنصر إجرامي مطلوب التنفيذ عليه في 25 جناية ما بين "سرقة بالإكراه، سلاح سرقة"، بإجمالي سنوات سجن 16 مؤبد - 69 عامًا، بمنطقة زراعية متاخمة لمسكنه بنجع الخطاطبة بقرية السمطا قبلي دائرة مركز دشنا ولدى استشعاره بالقوات بادر وشقيقه جمال 17 سنة- عاطل، بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهما بالمثل وتمكنت القوات من إسكات مصدر النيران وإحكام السيطرة الأمنية.