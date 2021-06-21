/636656/رسميا-اللجنة-الأولمبية-تسمح-بحضور-الجماهير-في-أولمبياد-طوكيو

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية بشكل رسمي، لعب أولمبياد طوكيو 2020 بحضور الجماهير، مع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ويذكر أن انتشار فيروس كورونا العام الماضي، قد تسبب في تأجيل دورة الألعاب الأولمبية.

اجتماع بين اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو

عقد مسؤولين من اللجنة الأولمبية الدولية اجتماعا مع الحكومة اليابانية واللجنة المنظمة للبطولة في اليابان، لاتخاذ القرار النهائي بخصوص حضور الجماهير في دورة الألعاب الأولمبية والتي ستقام في اليابان، وتم الموافقة على حضور عدد محدد من الجماهير، مع الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

مع هو عدد الجماهير المسموح له حضور أولمياد طوكيو؟

وتم الإتفاق خلال الإجتماع الذي عقد بين اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة للبطولة في اليابان، على ألا يزيد عدد الجماهير عن 10 ألاف مشجع، كما تم الإتفاق على أن يكونوا الجماهير من الموجدين بالفعل داخل دولة اليابان، ورفض حضور أي مشجع أجنبي.

وتضمن الاجتماع العديد من التعليمات الأخرى، منها: أنه يجب اتخاذ الإلتزام بجميع الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، عند الانتقال عبر وسائل المواصلات، ودخول الملعب ومغادرته بطريقة أمنة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تم وضع عدة توجيهات للجماهير، تهدف إلى الحفاظ عليهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتنص على ضرورة الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية، وارتداء الكمامة منذ الخروج من البيت وحتى العودة إليه مرة أخرى، وعدم التحدث بصوت عالي، ومنع تكدس الجماهير في أي مكان.

الاستقرر على جدول منافسات أولمبياد طوكيو

وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية بالإتفاق مع الحكومة اليابانية واللجنة المنظمة للبطولة على عدم حدوث أي تغير في البنود التي تم الاتفاق عليها خلال الإجتماع الذي عقد بينهم، كما أوضحت اللجنه أنه تم الاستقرار ععلى جدول منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة في دولة اليابان، وتم الاتفاق على عدم حدوث أي تعديل في الجدول في الأيام السابقة.

يذكر أن دورة الألعاب الأولمبية ستقام في دولة اليابان، وستقام منافساتها في الفترة ما بين الثالث والعشرين من يوليو وحتى الثامن من أغسطس، ولن يتم السماح لحضور أي جماهير أجنبية.