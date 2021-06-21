عاجل.. السيسى: على المجتمع الدولى ممارسة دور فعّال فى أزمة سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى خلال كلمته فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس بقصر الاتحادية، اليوم الإثنين، إن مصر واليونان تجمعهما روابط صداقة متميزة تضرب بجذورها فى أعماق التاريخ، مشيرا إلى أن التعاون الثلاثى بين مصر واليونان وقبرص أصبح نموذجا يحتذى به.

وأكد السيسى أنه بحث مع رئيس وزراء اليونان زيادة التبادل التجارى بين البلدين، وزيارة الاستثمارات اليونانية فى مصر، وكذلك تضامن مصر الكامل مع اليونان ضد أى انتهاك لسيادتها.

وأوضح السيسى أنه أكد خلال مباحثات اليوم موقف مصر الثابت تجاه الأوضاع فى شرق المتوسط فى إطار احترام القانون الدولى.

وأشار إل أنه ناقش تطورات القضية الفلسطينية وضرورة العمل لعودة الطرفين لطاولة المفاوضات مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، وكذلك أطلعه على آخر المستجدات فى أزمة سد النهضة.