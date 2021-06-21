صور.. الأوقاف تفتتح 1500 مسجد فى 10 أشهر

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الأوقاف أنه سيتم افتتاح 8 مساجد جديدة إحلالًا وتجديدًا، يوم الجمعة المقبل، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى تاريخه 1503 مساجد، منها 1383 مسجدًا جديدًا، أو إحلالًا وتجديدًا، كما شملت أيضا 120 مسجدًا صيانة وترميمًا، بواقع 150 مسجدًا شهريا و5 مساجد يوميا.





وتشمل افتتاحات الجمعة المقبل، مسجد الشرف فى نجع أبو عياش بمدينة جرجا، ومسجد أبو ضيف نزلة القاضى بمدينة طهطا، فى سوهاج، ومسجد آل منطلب ببنى رافع بمنفلوطـ ومسجد بنى هاشم بقرية باقور أبو تيج، ومسجد عباد الرحمن بالسوالم البحرية أبنوب، فى أسيوط. كما تشمل افتتاح مسجد التوحيد بعزبة فريد بدران التل الكبير بالإسماعيلية، ومسجد زمزم العبور الجديدة بمنطقة الجيش بالقليوبية، ومسجد الشرقاوى فى التجمع الخامس بالقاهرة.

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