رئيس الوزراء اليونانى: ندعم موقف مصر فى قضية سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وأوضح رئيس وزراء اليونان، خلال كلمته فى مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسى بقصر الاتحادية، اليوم الإثنين، أن بلاده تسعى لأن يكون البحر المتوسط رابطًا لتقريب الشعوب وليس لتفريقهم.
وأضاف: "رؤانا السياسية تجاه ليبيا متوافقة، يجب انسحاب فورى للقوات الأجنبية من ليبيا، مع ضرورة تحقيق انتخابات ديمقراطية قبل نهاية العام".
وتابع: "محاولات الرئيس السيسى لحل الأزمة الليبية تحظى بجميع الدعم اليونانى، فاليونان ومصر لديهما رسالة تعاون فى إطار احترام ميثاق الأمم المتحدة".
واختتم: "اتفاق ترسيم الحدود بين مصر واليونان نموذج يحتذى به.. فدور مصر مصيرى فى حل مشاكل الشرق الأوسط".
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