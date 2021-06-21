عاجل.. السيسى: أكدنا مع اليونان ضرورة خروج القوات الأجنبية من ليبيا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه بحث مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيسن العديد من الملفات المهمة، موضحا أن زيارة رئيس الوزراء اليونانى تأتى فى إطار الحرص المستمر على تعميق أوجه التعاون الثنائى فى العديد من القضايا الإقليمية.





وأضاف السيسى خلال كلمته فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس بقصر الاتحادية، اليوم الإثنين، إنه خلال المباحثات أكدنا سرعة التوصل الى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وكذلك ضرورة خروج كل الميليشيات والقوات الأجنبية من ليبيا، وناقشنا تطورات القضية الفلسطينية وضرورة العمل لعودة الطرفين لطاولة المفاوضات. وأكد السيسى أنه بحث مع رئيس وزراء اليونان زيادة التبادل التجارى بين البلدين، وزيارة الاستثمارات اليونانية فى مصر، وكذلك تضامن مصر الكامل مع اليونان ضد أى انتهاك لسيادتها، موضحا أنه أكد خلال مباحثات اليوم موقف مصر الثابت تجاه الأوضاع فى شرق المتوسط فى إطار احترام القانون الدولى. وأكد أن مصر واليونان تجمعهما روابط صداقة متميزة تضرب بجذورها فى أعماق التاريخ، مشيرا إلى أن التعاون الثلاثى بين مصر واليونان وقبرص أصبح نموذجا يحتذى به.

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