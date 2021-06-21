نص مباحثات السيسى ورئيس وزراء اليونان

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.





وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة بين وفدى البلدين، إذ رحب الرئيس السيسى، برئيس الوزراء اليونانى، مشيدا بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية الاستراتيجية الممتدة والآخذة فى التنامى بين مصر واليونان فى جميع المجالات، ومؤكدا حرص مصر على تعزيز آليات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة، خصوصا على الصعيد السياسى والعسكرى والتجارى والطاقة، فضلا عن الارتقاء بالتعاون القائم فى إطار الآلية الثلاثية مع قبرص، وذلك على نحو يحقق المصالح والأهداف المشتركة لهم فى منطقة شرق المتوسط وكذلك مواجهة التحديات المختلفة فى المنطقة.

وأعرب رئيس الوزراء اليونانى عن اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات تعاون وثيقة، والتى تمثل نموذجا للتعاون البناء بين دول المتوسط، خصوصا فى ظل ما تتمتع به مصر من مكانة متميزة وثقل إقليمى ودور محورى فى المنطقة بقيادة السيد الرئيس، مؤكدا أن اليونان ستظل أحد الداعمين لمصر داخل الاتحاد الأوروبى، فضلا عن الاهتمام اليونانى المتبادل بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين، وكذا تطوير آلية التعاون الثلاثى بين مصر واليونان وقبرص، والتى تعد آلية ناجحة وفعالة للتنسيق والتعاون المؤسسى المنتظم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الثلاث.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز آفاق التعاون الثنائى بين البلدين الصديقين، إذ تم التوافق حول أهمية العمل على تدعيم الروابط الثقافية المشتركة لإلقاء الضوء على عراقة العلاقات بين الدولتين، بالإضافة إلى تأكيد الجانبين على أهمية استمرار تعزيز التعاون مصر واليونان، خصوصا فى مجالات الربط الكهربائى والتبادل التجارى والسياحة، لا سيما فى ظل ما يشهده العالم من أضرار اقتصادية بسبب جائحة كورونا، ومن ثم ضرورة تضافر الجهود لمواجهة التداعيات السلبية لهذه الجائحة على شتى الأصعدة.

كما شهد اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فى ضوء ثبات المواقف المشتركة بين البلدين واتساق مصالحهما فى منطقة شرق المتوسط، مع التأكيد على أن منتدى غاز شرق المتوسط يمثل أحد أهم الأدوات فى هذا الإطار، والذى من شأنه أن يفتح آفاق التعاون والاستثمار بين دول المنطقة فى مجال الطاقة والغاز.

كما تم التباحث بشأن تطورات القضية الفلسطينية؛ حيث أعرب رئيس الوزراء اليونانى عن خالص تقدير بلاده للجهود المصرية بقيادة السيد الرئيس، والتى أفضت إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، فضلا عن المبادرة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، وفى هذا السياق أكد الرئيس أهمية سرعة العمل على إحياء مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى على أساس قرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولى.

وتم أيضا مناقشة مستجدات الأوضاع فى ليبيا، إذ تم التوافق على دعم المسار السياسى القائم وصولا إلى إجراء الاستحقاق الانتخابى المنشود فى موعده المقرر نهاية العام الجارى، بالإضافة إلى أهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضى الليبية عودة ليبيا لأبنائها، واستعادتها لسيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها.

كما تم التباحث كذلك حول موضوع مياه النيل، وآخر المستجدات فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، حيث تم التوافق بشأن أهمية التوصل إلى اتفاق قانونى عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحقق مصالح الدول الثلاث، ويحافظ على الاستقرار الإقليمى، مع التأكيد على ضرورة المجتمع الدولى بدور جاد فى هذا الملف، فضلا عن إبراز حسن النية والإرادة السياسية اللازمة من كل الأطراف فى المفاوضات الحالية.

وفى ختام المباحثات، عقد الجانبان مؤتمرًا صحفيا مشتركا.