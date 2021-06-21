أحداث رياضية تنتظرك اليوم الأثنين: مواجهات حاسمة في اليورو.. وتطورات جديدة في ميركاتو الزمالك.. واجتماع عاصف في الأهلي.. وحسم مصير أوليمبياد طوكيو

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تشهد الرياضة المصرية اليوم الاثنين العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، مواجهات اليورو 2020، واستعدادات الزمالك لمباراته غداً أمام نظيرة مصر المقاصة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر.

ويرصيد دوت الخليج احداث رياضية تنتظرك اليوم الأثنين:

يورو "2020”

تقام مباراة منتخب فنلندا أمام نظيرة بلجيكا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max.

تقام مباراة الأرجنتين أمام نظيرة باراجواي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية صباحا على قناة beIN Sports HD 5 Max

الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك

يستعد فريق الزمالك لمباراته غداً الثلاثاء أمام نظيرة مصر المقاصة في اللقاء، الذي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر.

عثمان ديمبلي يغيب عن مباراة فرنسا والبرتغال

يغيب الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي مهاجم فريق برشلونة، عن مباراة منتخب بلاده والبرتغال، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة اليورو 2021، وذلك بسبب الإصابة، وستقام المباراة يوم الأربعاء لموافق 23/6.

وجاءت إصابة عثمان ديمبلي نجم منتخب فرنسا والفريق الكتالوني، عندما نزل كبديل في مباراة منتخب فرنسا ومنتخب المجر في الدقيقة 57 من عمر المباراة، حيث خرج على إثرها في الدقيقة 87 من عمر اللقاء

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى نهائى دورى السلة

وتقام المباراة الثانية بين الفريقين غداً الثلاثاء، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساءً، في نفس الصالة،

وحقق الاتحاد السكندري الفوز على الزمالك بنتيجة 83/56 في نهائي كأس السوبر لكرة السلة، في المواجهة التي أقيمت على صالة الدكتور حسن مصطفى بملعب 6 أكتوبر.

عقوبات منتظرة على لاعبي تشيلي بعد خرق الفقاعة الطبية

أعلن الاتحاد التشيلي لكرة القدم، توقيع عقوبات مالية على المتسببين في خرج الفقاعة الطبية للفريق الذي يشارك حاليا في بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل

وخرقت مجموعة من لاعبي المنتخب التشيلي للفقاعة الصحية، بعد السماح لـ"مصفف شعر" بالدخول إلى معسكر الفريق والتعامل معه.

أحمد سيد "زيزو"

اقترب مسئول نادي الزمالك خلال الأيام القادمة تجديد عقودة أحمد سيد"زيزو" لاعب الفريق، بعدما نجحت الإدارة في التجديد لمحمود"الونش".

رئيس الوزارة الياباني أولمبياد طوكيو قد تقام بدون جماهير

قال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيده سوجا ، اليوم الاثنين، إن دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة طوكيو قد تقام بدون جماهير في حالة تفاقم الأوضاع في اليابان فيما يتعلق بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد، والحاجة إلى فرض حالة الطوارئ من جديد.

حسين الشحات

يحتفل اليوم الأثنين حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، بعيد ميلاده الـ"29" فهو من مواليد 21 يونيو 1992، بدأ اللاعب مسيرته الكروية بنادى الشرقية للدخان،الشحات لعب بقميص الفريق الفيومي 81 مباراة أحرز خلالهم 13 هدف كان من ضمنهم هدفه في الزمالك الذي كتب فوز المقاصة على الأبيض بهدف نظيف.

وخلال فترة تواجده بالمقاصة لعب أكثر الوقت كظهير أيمن، إذ أنه يجيد اللعب أيضًا في مراكز خط الوسط والجناحين، الشحات انفجر خلال الدور الأول من موسم 2017/2018 إذ تمكن من تسجيل 11 هدفا وصناعة 5 في 17 مباراة.

الأهلي

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اليوم الأثنين اجتماع هام لمنافشة بعض من الملفات الهامه، خاصة بعد احداث مباراة الترجي التونسي وشغب الجماهير التونسيه في المدرجات.