«قضايا هزت الشارع المصري اليوم» دوت الخليج ينشر التفاصيل

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شهدت المحروسة اليوم الإثنين، عدد من القضايا التى شغلت الرأى العام ومن أبرزها " إعدام قاتل القمص سمعان كاهن كنيسة المرج و القبض على السمسار الهارب المتهم بالإتجار في الأعضاء البشرية و إحباط محاولة غسيل أموال بـ 32 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات" .

دوت الخليج يرصد في السطور التالية أهم قضايا اليوم الإثنين

غسيل أموال بـ 32 مليون جنية

حاول عنصر إجرامي غسل أموال طائله، من حصيلة نشاطه الإجرامي، فى مجال تجارة المواد المخدرة بجميع أنواعها، من خلال إقامة مجموعة من المشروعات المختلفة التجارية، ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تنفيذًا اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في القبض عليه.

اعدام قاتل القمص سمعان

نفذت مصلحة السجون، اليوم الإثنين ، داخل سجن استئناف القاهرة حكم الإعدام في أحمد سعيد إبراهيم السنباطي، قاتل القمص سمعان شحاته رزق الله، كاهن كنيسة المرج، بحضور عدد من قيادات مصلحة السجون، وأحد أعضاء النيابة العامة، وطبيب شرعي، وأحد الأئمة، وجارِ نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تمهيدا لتسليمه لأسرته لدفنه.

سرقة حمادة تاكر حسني

باشرت الجهات المختصة التحقيقات في واقعة النصب وسرقة حماة تامر حسني في مدينة 6 أكتوبر، اليوم الإثنين 20 يونيو 2021. وأوضحت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة للمباحث، عن أن المتهم مسجل خطر ادعى انه رجل أعمال إماراتي، وسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي 10000جنيه من حماة المطرب تامر حسني، حال جلوسهما فى مول شهر بأكتوبر في محافظة الجيزة .

محاكمة فنان شهير بسبب 300 ألف جنيه بالقاهرة

تواصل محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار معتز صادق، وحضور المستشار أحمد غانم وكيل النائب العام، اليوم الاثنين 20 يونيو 2021، جلسات محاكمة الفنان «أحمد أ»، في اتهامه بالتهرب من دفع 300 ألف جنيه للضرائب.

النيابة تأمر بدفن جثة فتاة في حلوان

أمرت نيابة حلوان بالقاهرة، دفن جثة فتاة بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية، اليوم الإثنين 21 يونيو 2021، وأتضح أنها تخلصت من حياتها بسبب دخولها في اكتئاب لعدم الزواج، وطلبت تحريات ضباط المباحث بشأن الواقعة.

الإعدام شنقا لـ حارس عقار وشقيقته

قرر ت الدائرة 30 بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين 21 يونيو 2021، بمعاقبة حارس عقار وشقيقته وعامل، بالإعدام شنقا بعد أخذ الرأى الشرعي لفضيلة المفتى فى إعدامهم، لاتهامهم بقتل سيدة إماراتية بهدف سرقتها بالطالبية.