استعلام فوري.. موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا ٢٠٢١ فصل دراسي ثاني

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موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا ٢٠٢١، واصل كنترول الشهادة الإعدادية في محافظة المنيا اليوم، إعداد اللمسات النهائية لاعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021 .

قال المهندس محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، أن نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا دخلت مرحلتها النهائية حيث يتم حاليا تحديد أسماء الطلاب الاوائل علما أنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

امتحانات الشهادة الإعدادية المنيا ٢٠٢١

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه وجه بعدم الاستعجال في موعد اعلان التتيجة حرصاً على مجهود الطلاب و أن يأخذ كل طالب حقه من واقع مادونه في كراسة اجابته ، مشيرا أن الكنترولات قامت بالمراجعة أعمال التصحيح مرتين، من أجل إعطاء كل طالب حقه، والاطمئنان تماماً على مصلحة الطالب.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا ٢٠٢١ الترم الثاني

وكشف الرشيدي، أن تقدير الدرجات أوراق إجابات الشهادة الإعدادية في المحافظة تتم داخل 3 كونترولات فرعية، في المنيا وملوي وبني مزار، من العدوة شمالاً، حتى دير مواس جنوباً، مضيفا أن مؤشرات نتائج التصحيح ستظهر لجميع المواد، بعد الانتهاء من أعمال رصد الدرجات مباشرةً ، مؤكدا أنه سيتم اعتماد النتيجة من اللواء أسامة القاضي واعلانها فور الانتهاء منها خلال الساعات القادمة.

الجدير بالذكر، أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية الذين أدوا الامتحانات بلغ 102 ألف طالب وطالبة، خاضوا الاختبارات في داخل 526 لجنة بالإدارات التعليمية التسعة على مستوى المحافظة.

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يذكر أن 14 مليون طالب وطالبة قد انتهوا من أداء امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021 مع بداية الشهر الجاري وسط اجراءات احترازية مشددة للوقاية من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد المعروف باسم "كوفيد- 19".

هذا وكانت الإدارات التعليمية فى محافظات مصر، قد قامت بتطبيق كامل الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا الذى تسبب فى إصابة ووفاة الكثير من المصريين خلال الفترة الماضية.

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كما لاحظ دوت الخليج، تشديد الاجراءات المتعلقة بسلامة سير الامتحانات وتطبيق كامل للاجراءات التى من شأنها منع الغش أو تداول الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي.