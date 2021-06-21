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خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى المؤتمر الصحفى المنعقد الآن مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لتقديم الدعم اللازم لقطاع غزة

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة تضافر الجهود الدولية لتقديم الدعم اللازم لقطاع غزة، الذى تعرض للعديد من الاعتداءات من إسرائيل، مما سبب الكثير من التلفيات.

كما شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حتمية العودة للمفاوضات بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلى، فى إطار الشرعية الدولية وضمان الحقوق الكاملة للطرفين.

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وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حديثه فى المؤتمر الصحفى، المنعقد الآن مع مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس:" العلاقة القائمة بين مصر واليونان وقبرص على التعاون الثلاثى المشترك، لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الآلية، وتلاقى المصالح المشتركة، لتحقيق النمو والاستقرار".

وتشارك الرئيس السيسي مع نظيره اليوناني، بشأن أبرز التحديات والملفات المشتركة بين البلدين، وتلاقت الرؤى بين ملفات الغاز والتحديات الدولية المشتركة، كما أكدا على تعزيز التعاون بين البلدين.