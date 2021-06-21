/636666/مصر-تتصدى-لإفساد-المجتمع--سجن-حنين-حسام-ومودة-الأدهم-يحمي-آلاف-الأسر-المصرية

تتخلص مصر الآن في عهد الجمهورية الجديدة، من بعض الظواهر السلبية، والتي تعد سببا أساسيا في عرقلة مسيرة التطور في مناحي اجتماعية وثقافية وأخلاقية، تنعكس بطبيعة الحال على مؤشرات أداء المجتمع ككل وكفاءته ومدى التزامه بالأعراف والتقاليد الإيجابية البناءة.

يرصد دوت الخليج في سياق التخلص من الظواهر السلبية التي نتجت عن سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، المعطيات التي تحيط باحكام الحبس بحق حنين حسام ومودة الادهم، وذلك بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة فتاتي «التيك توك»، بالسجن للأولى 10 سنوات، والأخيرة 6 سنوات وتغريم كل منهما 10 آلاف جنيه.

الحياء العام

يعتبر الكثيرون أن عبارة خدش الحياء العام، ضمن الكلاشيهات التي لامعنى لها، إلا أنه وفي واقع الأمر في بلاد كمصر لها طابع معين وهوية لايمكن إنكارها، تكون الظواهر المستوردة، مثل فتيات التيك توك، وما يشبه تسهيل أعمال الدعارة والإتجار في البشر من خلال التطبيقات الإلكترونية، أمر مرفوض تماما وبتاتا.

حتى أن عديد من دول العالم الغربي، يكون لديها ضوابط تمنع نشر السلوكيات والتصرفات التي تشتمل على إيحاءات جنسية، بشكل فوضوي عشوائي على المشاع، وإنما تضع المواثيق والقوانين والضوابط، التي تتيح الاختيار الحر، بين من يريد التعرض لمحتوى معين، وبين من يرفضه، ولكن مايفعله بعض المصريين من إساء استخدام مواقع التواصل الإجتماعي، يرتبط بنشر وتوسيع وصول تلك الفيديوهات وإقحامها على الأسر المصرية وأبناءها بشكل غير محسوب على الإطلاق.

دولة القانون

لم تعد تسمح البلاد، بحالة من التسيب أو الفوضى في نشر المحتويات والمضامين الإلكترونية بشكل غير منضبط، وإنما يبرع رجال العدالة في مصر، في تطبيق القانون وروحه ونصوصه، بما يخدم الصالح العام، ووسط حالة من الرفض المجتمعي الشديد لظاهرة فتيات التيك توك، باتت مشاهير هذا التطبيق، يتساقطن يوميا، واحدة تلو الأخرى، بسبب مقاطع الفيديو اللاتي يقمن بنشرها والرقص عليها، أو لملابسهن الجريئة، وإطلالتهن المثيرة.

دولة القانون باتت تطال الجميع، لاتفرق ولا تنحاز ولا تتعامى أبدا عما يضر المجتمع، حيث بدأ الأمر بحنين حسام، ثم أطاح في طريقه بالعديد من الأسماء الشهيرة على التطبيق، أبرزهن مودة الأدهم، ريناد، منار سامي، وهدير الهادي، والعديد من الفتيات اللاتي توجه لهن تهمة خدش الحياء وتعمد إثارة الغرائز.

إفساد المجتمع

في كل مرة يتم فيها الكشف عن ملابسات قضية ما أو الأسباب التي دفعت جهات التحقيق للتحرك، يتضح حجم الجرائم والأفساد المجتمعي، الذي تسبب فيه من يقفن خلف شاشات هواتفهن الخاصة، ويتمايلن أمام عدسات الكاميرات، ويتعمدن الرقص بشكل غريب تماما عن مجتمعنا، ويتنافى جملة وتفصيلا عما ألفه المصريون من منظومة أخلاقية ترتبط بعادات وتقاليد تميز شخصية المجتمع الإسلامي الشرقي العربي، والذي بات يتصدى بكل قوة للإيحاءات والتعبيرات الفاضحة بالوجه والجسد، وسوء استغلال تطبيقات التواصل في عمليات الإيقاع بالبشر وإغواء الفتيات، لإقحامهن في كوارث أكبر يكون مسرحها غرف النوم، والتي تنتهي إلى مصير مظلم خلف قضبان العدالة.

ردع مستحق

بالنظر إلى حجم الجرائم التي يرتكبها فتيات التيك توك، يتبين لنا مدى عدالة النيل من هؤلاء بالقانون، حيث تأتي محاكمة مودة الأدهم وحنين حسام بتهمة الاتجار بالبشر، من خلال استغلالهم أطفالاً في الفيديوهات التي كانت تقدمانها عبر «إنستجرام» و«تيك توك»، وذلك بعدما صدر قرار بإحالتهما للمحاكمة الجنائية عن هذا الاتهام. قضية الاتجار بالبشر، هي الثالثة بحق مودة الأدهم، بعد قضيتي خرق حظر التجول بالقاهرة الجديدة والتصوير في الشارع أثناء ساعات الحظر، والثانية كانت قضية الاعتداء على قيم المجتمع بنشر فيديوهات خارجة عن الآداب العامة لتحقيق ربح مادي، وعاقبتها محكمة الجنح الاقتصادية بالحبس لمدة سنتين في القضية الثانية، وغرمتها 300 ألف جنيه، بينما ألغت المحكمة حبسها واكتفت بالغرامة فقط.

وجاءت كلمات محامي حنين حسام كاشفة جدا ودالة لمن يعتبر، حيث أوضح أن الحكم أصدرته المحكمة ليكون رادعا لفئة معينة من الشعب، حيث إنها إذا أعطت المتهمتين البراءة كانت ستمنح الشعب، وبالتحديد البنات المراهقات الحرية في القيام بهذه الأفعال مجددًا.

وتابع أنه تحدث مع «حنين» بعد براءتها في المحكمة الاقتصادية، ونصحها بألا تظهر مجددًا على مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الطريقة، وتقديم نفس المحتوى، لأنه منافٍ للعادات وطبيعة المجتمع، إلا أنها لم تصغ إلى النصيحة، وهو ما رأت نتيجته في الحكم بحبسها 10 سنوات، بغير الغرامة المالية.