/636654/ما-هو-تاريخ-مواجهات-الأهلي-في-إياب-دوري-أبطال-إفريقيا

يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام نظيرة الترجي التونسي، والتي من المقرر إقامتها يوم 26 المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

ويرصيد دوت الخليج تاريخ مواجهات الأهلي في دور الإياب:

وفاز الأهلي، ذهاباً بالقاهرة، بهدفين دون رد، سجلهما محمود الخطيب وطاهر أبوزيد، قبل أن يخسر الأهلي، لقاء الإياب، بهدف دون رد.

دوري أبطال إفريقيا 2005

واجه الأهلي، غريمه التقليدي، الزمالك، في الدور نصف النهائي لدوري الأبطال عام 2005.

وحقق الاهلي، الفوز ذهاباً على مضيفه الزمالك، بهدفين مقابل هدف.

وسجل للأهلي، كل من عماد متعب ومحمد بركات، وسجل حازم إمام للزمالك.

وفي لقاء الإياب، جدد الأهلي، فوزه على ضيفه الزمالك، بهدفين دون رد، سجلهما محمد بركات.

دوري أبطال إفريقيا 2006

التقى الأهلي، نظيره أسيك ميموزا الإيفواري، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2006.

وحقق الأهلي، الفوز ذهابًا بالقاهرة، بهدفين دون رد، سجلهما محمد أبوتريكة وعماد متعب.

وفي لقاء الإياب، بأبيدجان، خسر الأهلي، بهدفين مقابل هدف.

دوري أبطال إفريقيا 2010

واجه الأهلي، نظيره الترجي، في نصف نهائي دوري الأبطال، لعام 2010.

وحقق الأهلي، الفوز ذهابًا بالقاهرة، بهدفين مقابل هدف. سجل للأهلي محمد فضل وأحمد فتحي، بينما سجل أسامة الدراجي، للترجي.

وفي لقاء الإياب، خسر الأهلي أمام الترجي، بهدف نظيف للنيجيري مايكل إينرامو، ليودع ممثل الكرة المصرية، منافسات البطولة.

دوري أبطال إفريقيا 2018

واجه الأهلي، نظيره وفاق سطيف الجزائري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018.

وحقق الأهلي، الفوز بهدفين دون رد، سجلهما وليد سليمان وإسلام محارب.

وفي الإياب، حقق وفاق سطيف، الفوز على الأهلي، بهدف نظيف، ليتأهل ممثل الكرة المصرية إلى نهائي البطولة.

دوري أبطال إفريقيا 2019-2020

التقى الأهلي مع الوداد البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020.

وفاز ذهاباً في الدار البيضاء، بهدفين دون رد، سجلهما محمد مجدي قفشة وعلي معلول.

وفي الإياب حقق الأهلي، فوز مستحق على الوداد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليبلغ المباراة النهائية للبطولة.