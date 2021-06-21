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علاء عابد: تواجد الشباب فى المناصب التنفيذية لحل مشاكل المواطنين "ظاهرة غير مسبوقة"«صور»

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أكد النائب علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ،رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري، أن اللجنة منذ انطلاقها فى دور الإنعقاد الأول من  الفصل التشريعي الثاني تنحاز لمصلحة المواطن.

دوت الخليج يرصد اجتماع لجنة النقل والمواصلات 

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تمكين الشباب 

وأشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي، لتمكين المرأة والشباب فى المناصب التنفيذية، مؤكدا أنه لولا هذه التوجيهات لما رأينا هؤلاء الشباب متواجدين لحل مشاكل المواطنين، لافتا إلى أن هذا يعد ظاهرة غير مسبوقة شاهدناها فى كل الوظائف لتنفيذية مشيرا إلى حضور الدكتور محمد عماد عبد القادر ، نائب محافظ الفيوم، والدكتورة ايمان عمر ،نائب محافظ الدقهلية، لمناقشة بعض طلبات الاحاطة الخاصة بهذه المحافظات.

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واستعرض النائب علاء عابد عدد من طلبات الاحاطة التي من المقرر ان تناقشها اللجنة خلال اجتماعهها اليوم، حيث ستناقش:

طلب الإحاطة المقدم من النائب يوسف الشاذلي،بشأن نقل محطة السكك الحديدية بوسط مدينة الفيوم إلى منطقة الزملوطى.

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طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفي بكري،بشأن أسباب عدم مطالبة الجهاز المالي بوزارة النقل للشركة المصرية للتغذية والخدمات،” ابيلامصر “لسداد ديون تتجاوز 30مليون جنيه لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

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كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبرى مشاه على الطريق الزراعي أو نفق يمر أسفل السكة الحديد والطريق الزراعي بقرية سنديون التابعة لمركز قليوب، بمحافظة القليوبية. 4 -السيد النائب/ لطفى شحاتة، بشأن:

أ - سوء حالة محطة قطار بردين بمركز الزقازيق. ب- سوء محطة قطار شيبة بمركز الزقازيق.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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