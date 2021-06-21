يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لمباراته غداً الثلاثاء أمام فريق مصر المقاصة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر.

ويرصيد دوت الخليج موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة:

ومن المقرر ان تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر، علي ملعب السويس الجديد.

قائمة الفريق

واختار الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون 22 لاعبا لمباراة الغد وهم

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد السلام ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي وحازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي وحسام أشرف

خط الهجوم: سيف الجزيري ومروان حمدي

وتوجه فريق بنادي الزمالك إلى السويس للانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء مصر المقاصة المقرر في السابعة مساء غدا الثلاثاء في دور الثمانية لكأس مصر والمقرر إقامته على ملعب السويس الجديد.

الفارس الأبيض يدخل هذه المباراة وهو في أفضل أحواله بعد الفوز على أسوان في الدوري المصري ومواصلة صدارة ترتيب الدوري المصري

مباريات الزمالك والمقاصة دائماً ما تحظى بالإثارة على مختلف الأصعدة، لذلك فالمنتظر كثير جداً من أحداث تلك المباراة خصوصاً مع ندية بطولة الكأس.

كارتيرون

وجاء قرار كارتيرون بتواجد محمود علاء على مقاعد البدلاء أمام أسوان للرؤية الفنية لعودة اللاعب من إصابة لذا فضل البدء بمحمود الونش وإلى جواره محمد عبد الغنى والذى احتفل بزفافه، وذلك بعدما انتهى اللاعب من المشاركة أساسي مع الأبيض فى مباراته مع أسوان

محمود علاء

وبذلك سيعود محمود علاء لقيادة الدفاع الأبيض أمام المقاصة إلى جانب الونش فى كأس مصر، بعدما واصل الفريق تصدره جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، برصيد 58 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة حقق خلالها الفوز في 17 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وهزم في مباراتين، فيما سجل لاعبوه 47 هدف، واستقبلت شباكه 18 هدف، فيما يسعى الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية لتحقيق اللقب المحلى للمرة الثالثة عشرة فى تاريخه