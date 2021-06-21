حارس الأهلي السابق يتعرض لحادث سير..«صور»

تعرض أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمي الأهلي، والجونة حالياً إلي حادث سير اثناء السير في الليل، ونشر عبر حسابة الشخصي “فيس بوك” بعض من الصور.

ويتسعرض دوت الخليج صور الحادث:

وكتب أحمد عبد المنعم عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:الحمد لله اللطيف ربنا نجاني من الموت”.

يستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة أمام نظيرة الترجي التونسي، والتي من المقرر إقامتها يوم 26 المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

والجدير بالذكر ان حقق النادي الأهلي الفوز علي نظيرة الترجي التونسي في مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون رد احرزه محمد شريف لاعب الفريق.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قد قرر إقامة معسكر مغلق للفريق لمدة ٤٨ ساعة للحفاظ على حالة التركيز لدى اللاعبين، في إطار الاستعداد الخاص بمباراة الإياب أمام الترجي، في الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها بالقاهرة يوم السبت المقبل.

وحصل لاعبو الأهلي، بقرار من بيتسو موسيماني على راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ٤٨ ساعة، وذلك لتخفيف الحمل التدريبي على اللاعبين، ومنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس، عقب خوض مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي، التي أقيمت أمس السبت في تونس.

وحقق النادي الأهلي فوز هام على حساب الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب حمادة العقربي برادس في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، في المواجهة التي انطلقت في تمام السابعة مساء بعد تأخيرها لمدة ساعة بسبب احداث الشغب من جانب جمهور النادي التونسي.

موسيماني

وقال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، إن شخصية لاعبي الأهلي كانت حاضرة في ‏مباراة أمس أمام الترجي، وظهرت خبراتهم طوال أحداث اللقاء، ونجحوا في تحقيق الفوز ‏وإسعاد جماهيرهم.

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي صرف مكافأءة إجادة للاعبين عقب الفوز فى لقاء الترجى التونسي بذهاب الدور النصف النهائى لدورى أبطال أفريقيا، والتي انتهت بنتيجة هدف دون رد.