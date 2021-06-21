مصدر أمني لـ «دوت الخليج» يكشف تفاصيل تنازل الزوج عن قضية الزنا في واقعة المعصرة

/636667/مصدر-أمني-لـ-تحيا-مصر--يكشف-تفاصيل-تنازل-الزوج-عن-قضية-الزنا-في-واقعة-المعصرة

استغلت ربة منزل ذهاب زوجها إلى العمل في الفجر وعودته أخر اليوم قبل، ونسجت علاقة مع جارها على سرير زوجها، ثم عاد الزوج من عمله مبكرا على غير عادته، نتيجة شعوره بالتعب بسبب عمله والجهد الذى يبذله من أجلها، إلا أنه يطرق الباب كعادته معتقدا أن عودته مبكرا ستكون مفاجأة سارة ومبهجة للزوجة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل التنازل عن قضية الزنا

و تسلل الزوج شيئا فشيئاَ على أطراف قدميه، ليفاجأ بالمفاجأءة الكبرى وهى وجود زوجته مع اخر على سريرة والذى اسرع بالقفز من الدورالرابع هربا من الفضيحة ليلقى مصرعه فى الحال، وتم إبلاغ قسم شرطة المعصرة بالواقعة وتم تفريغ الكاميرات للتأكد من صحة أقواله.

وبمواجهة الزوجة المتهمة بتحريات رجال المباحث، وأقوال الشهود، اعترفت بعلاقتها المحرمة بذلك الشخص، إلا أن جهات التحقيق،أمرت بإخلاء سبيل الزوجة، وذلك بعدما قدم زوج المتهمة تنازلا رسميا أمام النيابة وعدم تحريك دعوى زنا ضد زوجته، وحفظ القضية.

خوفًا من الفضيحة

وقال مصدر أمنى ، أن أسرار تنازل الزوج عن شكواه جاءت نتيجة الضغط على الزوج من خلال جلسة عرفية أسر الطرفين، الزوج والزوجة – وأهالى الحى، لأن القضية تتضمن مصرع شخص، فالأمر سيصل إلى مرحلة اتهام الزوج بالقتل، والقاء الزوج لابن الجيران من أعلى الدور الرابع، فمن المحتمل أن تتهم الزوجة الزوج بقتل الشاب أثناء اتهامه لها بالزنا، فلا سبيل للقول أن الزوج لم يحرك الدعوى الجنائية خوفا من الفضيحة لأن الأمر أصبح على مسمع ومرأى من كل المصريين.

وبحسب المصدر في تصريح خاص لـ" دوت الخليج"، أنه من حق الزوج التنازل عن دعوى الزنا لأن العبرة بالحكم النهائي، حيث أن إثبات واقعة الزنا يترتب عليه إسقاط حقوقها من حضانة الأطفال والنفقات.

وأشار المصدر إلى أن الزوج من حقه التنازل في أى مراحل من الدعوى حتى بعد صدور الحكم النهائى.

وأضاف المصدر أن زنا الزوجة من القضايا التى اشترط فيها القانون شكل معين للدعوى وهو الشكوى خلال 3 أشهر من اليوم الأول لعلم الزوج إضافة إلى أن إقامتها يكون بذاته أو توكيل خاص لإقامة دعوى زنا وليس توكيل عام قضايا، كما هو المعهود فى رفع الدعاوى.

وأكمل المصدر:«بناء على إقامة الدعوى فمن حق الزوج التنازل لأنه حقه الوحيد خالصًا له، وليس للمجتمع أو أى شخص علاقة به، كما أن بعض الأزواج قد يكون له رؤية خاصة في البعد عن الفضائح أو حرصه على ا الأولاد ، وفي تلك الحالة يرى القانون أن الأمر خالص للزوج فقط، كما أن عقوبة الزنا« عامًا»، والعقوبة تسقط بعد مرور 3 أعوام من صدور الحكم، كونها جنحة سواء غيابيا أو حضوريا.