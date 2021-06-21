الحكومة تنفى إلغاء الـ«أوبن بوك» فى امتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد فى بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن عدم السماح لطلاب شهادة الثانوية العامة باصطحاب الكتاب المدرسى داخل اللجان الامتحانية.





وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعدم السماح لطلاب شهادة الثانوية العامة باصطحاب الكتاب المدرسى داخل اللجان الامتحانية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم السماح لطلاب شهادة الثانوية العامة بدخول الكتاب الحكومى سواء كان كتاب الوزارة الرسمى أو نسخة مطبوعة منه، ولن يتم السماح بدخول أوراق أخرى من أى نوع، مُشيرةً إلى أن امتحانات الثانوية العامة -وفق نظام التقييم الجديد- تعتمد على الفهم والاستيعاب وتقيس نواتج التعلم لدى الطلاب بعيداً عن الحفظ.

وفى سياق متصل، تبدأ امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2021 (دور يوليو) من السبت الموافق 10 يوليو 2021، وحتى الإثنين الموافق 2 أغسطس 2021 للشعبة العلمية، ومن الأحد الموافق 11 يوليو 2021، حتى الخميس الموافق 29 يوليو 2021 للشعبة الأدبية، أما بالنسبة لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM، ستبدأ فى الفترة من 11 يوليو 2021 حتى 5 أغسطس 2021، وكذلك امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للطلاب المكفوفين ستبدأ الامتحانات من الأحد 11 يوليو 2021، حتى 3 أغسطس 2021.