فيديوجراف- اقتصاد الكبار.. مصر واليونان وتاريخ ممتد من العلاقات

جدة - نرمين السيد - يبلغ عدد المشروعات الاستثمارية اليونانية فى مصر 104 مشروعات. واردات اليونان لمصر قدرها 942 مليون يورو، و1.8 مليار يورو حجم التبادل التجارى بين مصر واليونان.

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