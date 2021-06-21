جدة - نرمين السيد - اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، نتيجة امتحان الدور الأول للعام الدراسى 2020 /2021 لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى "الإعدادية العامة" بنسبة نجاح 80.2%.





كما اعتمد محافظ الأقصر نتيجة امتحان الفصل الدراسى الثانى عام 2020 /2021 لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى المهنى بنسبة نجاح 74.3% ، وكذلك تم اعتماد النتيجة العامة للتلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية والتى تعادل الإعدادية المهنية طبقاً للقرار الوزارى 291 لسنة 2017 مادة 14 بند 3 بنسبة نجاح 100%.

وتوجه محافظ الأقصر بالتهنئة لجميع الطلاب، متمنيا لهم التفوق الدائم واستمرار النجاح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.