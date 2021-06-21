وزير التعليم العالى يستقبل السفير الهندى لبحث آليات التعاون العلمى المشترك

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الإثنين، أجيت جوبت السفير الهندى بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون بين مصر والهند فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور الدكتور أشرف العزازى رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بالوزارة، والدكتور محمد شكرى ندا المستشار الثقافى السابق بالمكتب الثقافى المصرى بنيودلهى بالهند.





أكد عبدالغفار، خلال اللقاء، أهمية دعم علاقات التعاون العلمى والبحثى والتكنولوجى مع الهند، مشيدًا بالعلاقات المتميزة التى تربط بين مصر والهند، والتعاون بين الجانبين فى مجال التعليم العالى خصوصًا التعليم الفنى، مشيرًا إلى الأهمية التى توليها مصر لتطوير التعليم الفنى والتكنولوجى والارتقاء بمستوى خريجيها بما يتلائم مع متطلبات سوق العمل.

وناقش الدكتور عبدالغفار مع الجانب الهندى تفعيل برامج المنح الدراسية المقدمة من الهند، بهدف تحقيق أقصى استفادة منها، وإمكانية تبادل الخبراء بين الجانبين فى مجال التكنولوجيا، لتقديم برامج تدريبية بالجامعات الجديدة، فى ظل الاستفادة من التجربة الهندية فى هذا المجال.

وتناول اللقاء دعم أوجه الشراكة بين الجانبين فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى من خلال التعاون فى البرامج التعليمية المشتركة، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وأهمية التعاون بين المعاهد والمراكز والهيئات البحثية بمصر ونظيراتها بالهند.

من جانبه، أكد السفير الهندى على حرص بلاده على توثيق علاقاتها مع مصر فى كافة المجالات، مستعرضًا مجالات التعاون بين مصر والهند، وتشمل: منح الماجستير والدكتوراه، وبرامج التبادل الطلابى وأعضاء هيئة التدريس، وورش العمل المشتركة، والمشروعات البحثية المشتركة بين البلدين، فضلاً عن تشجيع مبادرة "ادرس فى مصر"، و"ادرس فى الهند"، بالإضافة إلى اتفاقيات التعاون بين الجامعات الكبرى بالهند ونظيراتها المصرية.