صور.. محافظ أسوان يدشن الدفعة الثامنة لأسطول مشروع تحديث السيرفيس

جدة - نرمين السيد - دشن أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الإثنين، الدفعة الثامنة على التوالى لأسطول مشروع تحديث السيرفيس والتى شملت 20 سيارة ميكروباص حديثة ومكيفة من بينها سيارات تعمل بالغاز الطبيعى وذلك لخطوط سير قرى أبو الريش والأعقاب، بالإضافة إلى مركز نصر النوبة وذلك بالتعاون مع البنك الزراعى المصرى.





جاء ذلك استكمالا لخطة محافظة أسوان لتحديث منظومة النقل الجماعى والتى أمتدت إلى مختلف المناطق والأحياء الشعبية والقرى أيضا بالمراكز والمدن.



حضر فعاليات التدشين أمجد فارس رئيس منطقة جنوب الصعيد بالبنك الزراعى المصرى وعمران أحمد رئيس فرع البنك بأسوان وقيادات المحافظة والبنك.



وخلال تسليم السائقين مفاتيح السيارات الحديثة وخطابات البنك، أكد أشرف عطية على تنفيذ ما تم إعلانه من قبل بتفريغ المحافظة بالكامل من سيارات الربع نقل "الكبود" بنهاية العام الحالى واستبدالها بوسائل نقل حضارية وآمنة لإضفاء الشكل الجمالى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية وبما يليق بمكانتها السياحية والعالمية، مشيرا إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى تضمن مشروع الإحلال والتجديد إدخال سيارات تعمل بالغاز الطبيعى وخصوصا أنه جار تخصيص 4 محطات جديدة لتموين السيارات بهذه الخدمة.



وأشاد أشرف عطية بالوعى الحضارى لدى سائقى السيرفيس وإصرار أحدهم يعمل على خط قرى مركز نصر النوبة بأن تكون سيارته مكيفة وليست حديثة فقط لخدمة أهله فى هذه القرى وهو الذى يتوازى مع الدور الوطنى الذى يقوم به البنك الزراعى المصرى لإنجاح منظومة إحلال وتجديد سيارات السيرفيس على مستوى المحافظة، لافتا إلى أنه مخطط أن تتضمن الدفعة التاسعة 40 سيارة حديثة ومكيفة ستعمل على خطوط سير داخل مركزى إدفو ونصر النوبة ليعقبه بعد ذلك مركزى كوم أمبو ودراو لإجراء عمليات الإحلال لسيارات الكبود القديمة بهذه السيارات الحديثة بنفس أرقام اللوحات المعدنية ووفقاً لقواعد قانون المرور ولائحته التنفيذية.



ومن جانبه، أوضح رئيس البنك الزراعى المصرى بأن هناك العديد من التسهيلات المقدمة من البنك ومنها دفع مقدم 25 % من قيمة السيارة الجديدة وبفائدة 6 % على أن يتم سداد باقى المبلغ بالتقسيط على مدار 6 سنوات، ومدة سماح 3 شهور.