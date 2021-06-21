مصر واليونان يؤكدان ضرورة التوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة

شهد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان، التباحث كذلك حول موضوع مياه النيل، وآخر المستجدات فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، حيث تم التوافق بشأن أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحقق مصالح الدول الثلاث، ويحافظ على الاستقرار الإقليمي، مع التأكيد على ضرورة المجتمع الدولي بدور جاد في هذا الملف، فضلًا عن إبراز حسن النية والإرادة السياسية اللازمة من كافة الأطراف في المفاوضات الحالية حضر اللقاء سامح شكري وزير الخارجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

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