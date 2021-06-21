القوى العاملة : توفير فرص تدريب وتعيين بمرتبات تبدا من 1500...

تبدأ مديرية القوى العاملة بالإسكندرية اليوم وغدا قبول طلبات راغبي التدريب من أجل التشغيل بمرتبات تبدأ من 1500 جنيه مدفوعة التأمينات والضرائب .
وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة: إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.
وأوضح ياسر سعيد مدير المديرية ، أن الفرص المطلوبة للتدريب والتعيين بشركة جلوبال سكيورتي لوجيستك ، إحدى قطاعات الإنتاج الحربي علي مهنة فرد أمن ، ومشرف أمين ، ويتم التدريب علي دورة تدريبية متخصصة قبل بداية العمل ،والمرتبات تبدأ من 1500 جنيه مدفوعة التأمينات والضرائب ، وعدد ساعات العمل 8 ساعات ، بنظام الـ 3 ورديات، ويتم التوزيع بالقرب من محل السكن ، فضلا عن استلام يونيفورم ، وساعات العمل الإضافية بأجر ، بالإضافة إلي حوافز وترقيات الكفاءة والأمانة .
وأضاف مدير المديرية انه يشترط في المتقدم ألا يقل المؤهل عن متوسط ، ذكور فقط ، السن من 21 سنة وحتى 50 سنة ، إرفاق صورتين شخصيتين .
وقال مدير المديرية : إن الراغبين في العمل بهذه المهن عليهم التقدم بمقر المديرية شارع الدكتور سيد فهمي من مصطفى كامل ، خلف نقابة الأطباء سموحة من الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرا ، وسوف يتم تحديد موعد المقابلة الشخصية بعد استلام الطلبات .
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