ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا الترم الثاني 2021 بالأسم ورقم الجلوس

قال المهندس محمد فؤاد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة المنيا، إن ملامح نتيجة الشهادة الاعدادية فى محافظة المنيا ستظهر هذا الأسبوع، وسيجري عمل مراجعات للمرة الثالثة حرصًا على مصلحة الطالب.
ولفت إلى أن أعمال تصحيح أوراق إجابات الشهادة الإعدادية تجرى داخل 3 كنترولات فرعية " المنيا وملوي وبني مزار"، من العدوة شمالا، حتى دير مواس جنوبا.
وكانت عدد من محافظات الجمهورية، قد أعلنت خلال الأيام القليلة الماضية، نتيجة الشهادة الإعدادية عبر مواقعها الرسمية.
ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021، من خلال الدخول على الرابط المخصص للنتيجة، ثم إدخال رقم الجلوس واستعراض الدرجات.
للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة المنيا << اضغط هنا >>
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