رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالمنيا pdf بالاسم ورقم الجلوس...

اقتراب اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2021 الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية بالمنيا تشمل إدارة ملوي بني مزار سمالوط مغاغة العدوة مطاي أبو قرقاص سمالوط ديرمواس.
وأضاف الرشيدي، في تصريحات له اليوم السبت، أن امتحانات الدبلومات الفنية بقطاعاتها الثلاث بدأت اليوم وسط إجراءات احترازية مشددة، وأن 57 ألف و 500 طالب وطالبة أدوا امتحاناتهم في مادة اللغة العربية والأدب موزعين على 197 لجنة بمراكز المحافظة التسع.
حيث أكد السيد المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا بأنه مازال عملية التصحيح بكافة فروع الكنترولات واللجان الفرعية بالمحافظة والقرى التابعة لها وسوف يكون إعلان نتائج اختبارات سنة ثالثة بعد اعتماد السيد أسامة القاضي محافظ المنيا.
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