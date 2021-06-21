نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2021 بالاسم ورقم الجلوس جميع المراكز ”ملوى”

قال المهندس محمد فؤاد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة المنيا، إن ملامح النتيجة سوف تظهر هذا الأسبوع، وسيجري عمل مراجعات للمرة الثالثة حرصًا على مصلحة الطالب.

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا الترم الثاني 2021 بالأسم ورقم الجلوس جميع القطاعات قطاع شمال العدوة,مغاغة,بني مزار,قطاع وسط مطاي,سمالوط,المنيا, قطاع جنوب أبو قرقاص,ملوي,ديرمواس ملف اكسيل xls.

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