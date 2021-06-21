رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2021 pdf لإدارة ابو قرقاص وملوى...

يبحث الآلاف من طلاب الصف الثالث الإعدادي وأولياء أمورهم عن لينك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالمنيا يأتي هذا بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في عدة محافظات على مستوى الجمهورية.

البوابة الإلكترونية لمحافظة المنيا نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 ومن جانبه أكد علي ضرورة عدم الاستعجال سواء من الطلبة أو أولياء الأمور موجها بأن كل طالب وطالبة من أبناء المراكز التسعة سوف يأخذون حقوقهم سواء في الدرجات أو التظلمات إن وجدت.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا حيث بلغ عددهم ما يقرب 119 الفاً و 290 طالباً عبر رابط المخصص من قبل المحافظة للإعلان عن النتيجة, وأشار أن المحافظة أتاحت رابطا لظهور النتيجة عليه عبر موقع المخول له رفع نتيجة تالته اعدادي المنيا الفصل الدراسي الثاني.