الرابط الرسمى لنتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2021 pdf بالاسم ورقم الجلوس

أكد منذ قليل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا على ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادى للأوائل وظهورها خلال ساعات قليلة من صباح اليوم لباقي الطلاب بشكل طبيعي,كما أشار أن عدد محافظة المنيا من أكثر المحافظات.

ونشر المسئول الإعلامي عن الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الكنترول يضع اللمسات النهائية فقط.

اتليدم نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2021 البوابة الإلكترونية رابط تحميل pdf سنة 3 اعدادي مظاريف العدوة - مغاغه - بنى مزار - مطاي - سمالوط - أبو قرقاص - ملوي - دير مواس - المنيا.