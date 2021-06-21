الرئيس السيسي: مصر واليونان تجمعهما روابط صداقة متميزة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر واليونان تجمعها روابط صداقة متميزة، مشيراً إلى أن موقف مصر ثابت من منطقة شرق المتوسط، واحترام السيادة والمياه الإقليمية للدول. وأضاف الرئيس السيسى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء اليونانى، أن مصر تشدد على التضامن مع اليونان فى أى أمر من شأنه انتهاك سيادتها.

وتابع الرئيس السيسى، توافقت مع رئيس وزراء اليونان على ضرورة توافر الجهود الدولية لتقديم الدعم اللازم لقطاع غزة، مشيراً إلى أهمية سرعة التوصل لاتفاق قانونى ملزم لملئ وتشغيل سد النهضة. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: نتضامن مع اليونان حيال أي ممارسات تنتهك سيادتها، وكذلك أهمية خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا إضافة إلى تفكيك الميليشيات، وضرورة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام المياه الإقليمية للدولي.