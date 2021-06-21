محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 82.1 %

اعتمد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء اليوم، الاثنين، نتيجة إتمام الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020-2021 بنسبة نجاح بلغت 82.1 ٪ من المتقدمين للامتحانات.
وأشاد المحافظ بالطلبة والطالبات للنجاح والتفوق ..كما أشاد بأولياء الأمور في توفير الجو المناسب لأبنائهم للمراجعة واستذكار الدروس وتحصيل المواد الدراسية، مؤكدًا علي حصول 15 طالبًا وطالبة علي الدرجات النهائية بادارت العريش والشيخ زويد وبئر العبد.
وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية بلغ 8 آلاف و809 طالبًا وطالبه حضر منهم الامتحان 8 آلاف و485 طالبًا وطالبة.
وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن نسبة الناجحين بلغت نحو 82.1%.
كما اعتمد محافظ محافظ نتيجة شهادة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح بلغت 100%، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح بلغت 100%.
واعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين وضعاف البصر بنسبة نجاح بلغت 100%.
حضر اعتماد النتيجة كل من حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء ، عادل يحي، رئيس لجنة النظام والمراقبة والكنترول، وخالد ابو سلمه، مدير ادارة التعليم الاعدادي بالمديرية، وايهاب الخليلي مدير ادارة التعليم الابتدائي بالمديرية.
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