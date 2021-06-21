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بالصور.. صناعة الشيوخ تناقش المنتجات المصرية فى العقود والمشتريات الحكومية

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عقدت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائبة حنان ابو العزم، اجتماعا اليوم الاثنين لمناقشة تفضيل المنتجات المصرية فى العقود والمشتريات الحكومية والتعرف على المعوقات التى تواجه تطبيق قانون رقم 5 لسنة 2015 فى نطاق عمل الوزارة .

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الصناعة بالشيوخ 

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كما تناقش اللجنة المعوقات التى تواجه تخصيص نسبة لاتقل عن 40% من التعاقدات الحكومية مع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لشراء منتجاتها وفقا للقانون رقم 152 لسنة 2020.

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لجنة التعليم 

كما تناقش لجنة التعليم بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني دعبس ثلاث اجتماعات  اليوم لمناقشة مقترحات الجامعة بشان تعديل قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

و تناقش اللجنة رد وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب حازم الجندي بخصوص تطوير الاختبارات المكملة لشهادة الدبلومة الامريكية وحلول مشكلة الاختبارات الدولية الحالية بمصر.

كما تناقش اللجنة استراتيجية عمل الهيئة القومية لمحو الامية وتعليم الكبار واستعراض الخطة التنفيذية لمشروع استخدام التكنولوجيا الرقمية فى محو الامية وكذلك استراتيجية الهيئة لمحة امية مواطني المحافظات الحدودية.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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