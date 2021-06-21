شباب الشيوخ تناقش ملف البطالة «صور»

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب ابراهيم حجازي، وبحضور وكيل اللجنة النائب احمد دياب اجتماع اليوم الاثنين، لمناقشة سبل مواجهة قضية البطالة لدي الشباب .

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة الشباب والرياضة بالشيوخ كما تناقش اللجنة دراسة المشكلات التى تعاني منها الهيئات الشبابية والرياضية ودراسة سبل مواجهتها ومناقشة دور وزارة الشباب والرياضة وتفعيل دورها فى مواجهة الادمان وخطورته على الاطفال والشباب . كما تناقش اللجنة فى اجتماعها اليوم دراسة تفعيل دور الهيئات الرياضية فى اعداد الشباب لسوق العمل . لجنة الصناعة كما عقدت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائبة حنان ابو العزم، اجتماعا اليوم الاثنين لمناقشة تفضيل المنتجات المصرية فى العقود والمشتريات الحكومية والتعرف على المعوقات التى تواجه تطبيق قانون رقم 5 لسنة 2015 فى نطاق عمل الوزارة . كما تناقش اللجنة المعوقات التى تواجه تخصيص نسبة لاتقل عن 40% من التعاقدات الحكومية مع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لشراء منتجاتها وفقا للقانون رقم 152 لسنة 2020. لجنة التعليم كما تناقش لجنة التعليم بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هاني دعبس ثلاث اجتماعات اليوم لمناقشة مقترحات الجامعة بشان تعديل قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972. و تناقش اللجنة رد وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب حازم الجندي بخصوص تطوير الاختبارات المكملة لشهادة الدبلومة الامريكية وحلول مشكلة الاختبارات الدولية الحالية بمصر. كما تناقش اللجنة استراتيجية عمل الهيئة القومية لمحو الامية وتعليم الكبار واستعراض الخطة التنفيذية لمشروع استخدام التكنولوجيا الرقمية فى محو الامية وكذلك استراتيجية الهيئة لمحة امية مواطني المحافظات الحدودي

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