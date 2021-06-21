/636672/الرئيس-السيسي-على-جميع-الأطراف-احترام-قواعد-القانون-الدولي-في-منطقة-شرق-المتوسط
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن اجتماعه مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، كان فرصة جيدة لتبادل الرؤى وتنسيق المواقف تجاه عدد من القضايا الإقليمية.
دوت الخليج يرصد زيارة رئيس وزراء اليونان مصر
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء اليونان، مساء الاثنين، مضيفا أنه أكد خلال هذا اللقاء على الموقف المصري الثابت تجاه الأوضاع في شرق المتوسط، وضرورة التزام جميع الدول باحترام قواعد القانون الدولي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام السيادة والمياه الإقليمية.
وجدد تضامن مصر ووقوفها بجانب اليونان ضد أي ممارسات من شأنها أن تنتهك سيادتها.
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