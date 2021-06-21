طلاب العلمي لـ دوت الخليج: الكتاب المدرسي غير مفيد في امتحان الاحياء التجريبي

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سادت حالة من عدم الرضا بين طلاب شعبة العلمي علوم حول مستوي أول امتحاناتههم التجريبية في مادة الاحياء الذي جاء فوق مستوي الطالب المتوسط وتضمن العديد من الجزئيات الغير مباشرة.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى الحالة التى ظهر عليها طلاب الشعبة العلمية، بشأن امتحان الأحياء

طلاب العلمي لـ دوت الخليج: الامتحان مكون من 50 سؤال يتضمن 60 جزئية يقوم الطلاب بالاجابة عليها

أكد الطلاب لـ دوت الخليج، أن الامتحان جاء مكون من 50 سؤال يتضمن 60 جزئية يقوم الطلاب بالاجابة عليها ، مشيرين أن نصف الاسئلة تحتاج إلي تركيز كبير للاجابة عليها ، مشيرين أن أغلبهم لم يستفيد من الكتاب المدرسي الذي يحتاج لطلاب علي مستوي عالي لكي يستطيعوا الاجابة علي كل جزئية بالامتحان.

امتحانات الثانوية العامة 2021

وكان طلاب شعبة العلمي رياضة قد أكدوا أن امتحان الاستاتيكا لم يشهد توزيع أوراق بيضاء لحل المسائل عليها، موضحين أن رؤساء اللجان طلبوا منهم استخدام أوراق الاسئلة لحل الخططوات ، مؤكدين أن الامتحانات النهائية التي ستنطلق يوم 10 يوليو القادم سوف يتم توزيع أوراق بيضاء عليهم أوضح طلاب العلمي رياضة أن الامتحان تضمن 25 سؤال به 60 جزئية اختيار من بين المتعدد، مضيفًا:” أن الامتحان تضمن عدد من الجزئيات الغير مباشرة ويحتاج وقت أطول مؤكدين أن الامتحان في مجمله كان فوق مستوي الطالب المتوسط.

وكانت الامتحان التجريبي الثالث " البروفه " النهائية لطلاب الثانوية العامة النظامين والمنازل والمؤجلين والمقسمين، قد انطلق صباح اليوم بمادة الأحياء لطلاب شعبة “علمي علوم”، والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا " لطلاب شعبة “علمي رياضة”، لطلاب الذين تسلموا أجهزة التابلت.

جدول الامتحانات التجريبية النهائي 2021

ويعقد يوم الأربعاء فى مواد الرياضيات التطبيقية لطلاب شعبة “علمي رياضة”، ومادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، للطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت وهو طلبة المنازل والمؤجلين والمقسمين والسجون والمستشفيات.

ويستكمل باقي المواد من المنزل بسبب تداعيات جائحة انتشار فيروس كورونا المعروف باسم "كوفيد-19".

ويقام امتحان مادة علم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق، الخميس المقبل لطلاب الشعبة الأدبية، وامتحان مادة الفيزياء والكيمياء لطلاب الشعبة العلمية.

أما يوم الجمعة، فيعقد امتحان مادة الجولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة “علمي علوم”، وامتحان مادة الرياضيات البحتة لطلاب شعبة علمي رياضة ومادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وبالسبت المقبل ، يعقد امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لجميع الشعب، وامتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة.

كما يعقد الأحد، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لجميع الشعب، وامتحان الرياضيات التطبيقية فرع الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة، وينتهي جدول الامتحان التجريبي الثالث للصف الثالث الثانوي 2021 يوم الاثنين 28 يونيو، بمادة اللغة العربية لجميع الشعب.