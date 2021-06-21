/636674/مصطفى-مرعى-يكشف-سبب--تواجده--في-المدرجات-أثناء-المباراة

كشف مصطفى مرعى، المدير الفنى لفريق بايونيرز الصاعد حديثاً لدورى القسم الثاني، تفاصيل "واقعة اللودر" ومتابعته مباراة فريقه أمام عمال المنصورة من أعلى "ونش".

ويستعرض دوت الخليج تصريحات المدرب:

وقال مصطفى مرعى:” سبب وجودي في المدرجات هو تعرضي للإيقاف من اتحاد الكرة، وذلك اعطي التعليمات للاعبين من المدرجات”.

وأضاف مرعى أنه فوجئ فى بداية المباراة باحد العمال الموجودين بنادى شربين الذى يستضيف مباريات الفريق يحضر الـ"ونش" ويقول له "هاخليك تحضر يا كابتن وكأنك فى نص الملعب".

وتابع قائلاً:” "تجمعنا علاقات طيبة مع كل نادى شربين، بما فيهم القائمين على تطوير وتجديد الملعب، موجها الشكر لمسئولى النادى”.

وحقق فريق بايونيرز الصعود إلى دوري القسم الثاني، في أول مواسمه في القسم الثالث، قبل نهاية منافسات المجموعة التاسعة “الدقهلية” في دوري القسم الثالث، بجولة واحدة، عقب فوزه على عمال المنصورة بهدفين مقابل هدف.

وارتفع رصيد بايونيرز إلى 64 نقطة، ووسع الفارق بينه وبين نبروه الوصيف إلى 4 نقاط، قبل نهاية المسابقة بجولة وواحدة.

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