«الكل يهدي عشان مضربش في العالي» شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة تهديد لمجهول

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حرص الفنان وائل عبد العزيز الوقوف كتفًا بكتف جانب شقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز بعد أزمتها الأخيرة مع الفنانة ريهام حجاج زوجة طليقها محمد حلاوة والإعلامية بوسي شلبي.

دوت الخليج يرصد موقف شقيق ياسمين عبد العزيز من الأزمة الأخيرة التي نشبت بينها وبين الفنانة ريهام حجاج والإعلامية بوسي شلبي.

أول تعليق من شقيق ياسمين عبد العزيز على تصريحات ريهام حجاج

ونشر وائل عبد العزيز مجموعة من الصورة برفقة شقيقته ياسمين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب تعليقًا يتضمن تهديدًا ووعيد، حيث قال "سنشد عضدك بأخيك.. والكل يهدي عشان مضربش في العالي.. متنسوش الصندوق الأسود معايا.. واهدى يا شنبي خليك حلو عشان أحبك".

وبتلك الكلمات آثار وائل عبد العزيز جدلًا حول هوية الأشخاص الذين يقصدهم بذلك التهديد وهل يشير إلى ريهام حجاج وبوسي شلبي أم آخرون مجهولين الهوية.

وائل عبد العزيز يشيد بنجاح شقيقته

وسبق وأن نشر عبد العزيز منشور آخر قبل هذا بساعة واحد فقط أكد خلاله على نجاح شقيقته ياسمين قائلًا: "ياسمين نجمة كبيرة والوحيده في جيلها اللي ليها شباك تذاكر في سينمات الوطن العربي والأعلي أجرًا، وده شيء يعلمه جيدًا سوق الدراما والسينما في أنحاء الوطن العربي، أفلامها ومسلسلاتها محترمة بيدخلها وبيشوفها كل العائلات بأطفالهم مش هتلاقي كلام جارح للمشاهد وبتراعي ربنا في اللي بتقدمه للناس".

واستطرد وائل عبد العزيز حديثه موجهًا نصيحة إلى أطراف الأزمة قائلًا: "وأنا أظن إنها سعيدة في حياتها وفي قرارتها مؤخرًا، وأظن أن الطرف الثاني سعيد بردو في حياتهم علي حسب ما نشر في الفيديو الأخير، واخيرًا اتمني أن كل الأطراف يركزوا في حياتهم وشغلهم بعيدًا عن المهاترات اللي مالهاش أي لازمه لأن هيظهر ناس كتيره عايزه تاكل عيش من وراء الحواديت والحوارات وياريت ونعمل حساب ان في أطفال، واتمني نرجع نقفل علي نفسينا تاني زاي زمان ونبقي مبنعملش حاجه غير شغلنا ونفرح بنجاحاتنا والباقي من عمرنا نعيشه بسعادة وسلام ولما نيجي نرد هيبقي بشغلنا وبالأرقام فقط، وربنا يوفق ويهدي الجميع".

القصة كاملة حول أزمة ياسمين عبدالعزيز وريهام حجاج

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت الفترة الأخيرة أزمة جديدة غير مباشرة نشبت بين ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج بعد أن أجرت الإعلامية بوسي شلبي حوارًا مع حجاج تناولت خلاله موضوع زواجها من محمد حلاوة، حيث صرحت ريهام حجاج أن الزواج تم بعد عام من انفصال حلاوة عن ياسمين عبد العزيز.

اللافت أن ياسمين عبدالعزيز نشرت بعد تلك الحلقة عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام : "تخيل أنا حارقالك دمك من غير ماأعملك حاجة، مابالك بقى لو عملت"، كما نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك تعليقا مزودا بجملة «جوز حرابيق» مستعينة بكوميك لشخصية الخديوي التي قدمها زوجها أحمد العوضي في مسلسلهما الأخير «اللي ملوش كبير» الذي عرض في رمضان المنقضي والإفيه الشهير «على الله حكايتكم».