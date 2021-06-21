/636676/أيمن-أبو-العلا-انخفاض-إصابات-كورونا-ليس-مبرر- للتهاون-في-التدابير-الإحترازية

ناشد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بالحرص المستمر على عدم التهاون في تدابير كورونا.

الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا أن العديد من المصريين لديهم تصورات بشأن العلاقة بين عدم الالتزام بتدبير كورونا، وارتفاع درجات الحرارة، وهو أمر غير صحيح و لابد من الانتباه بشأنه حرصا على المصلحة العامة.

ولفت عضو مجلس النواب إلي أن انخفاض الإصابات من كورنا، ليس مبررا بالتهاون في التدابير الاحترازية، ولابد أن تواصل الأجهزة المعنية أدائها في تطبيق القانون بشأن هذه التدابير حتى تستمر الأوضاع في الهدوء دون أي زيادات جديدة.

كانت وزارة الصحة، أعلنت تراجع إصابات فيروس كورونا اليومية لأكثر من ٦٥٪؜، والوفيات لأكثر من ٣٠ ٪؜، وهو ما يؤكد انكسار الموجة الثالثة من إصابات كوفيد ١٩، بفضل الاستمرار في تطبيق الاجراءات الاحترازية والحصول علي التطعيمات.