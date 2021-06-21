لجنة النقل والمواصلات تناقش عدد من طلبات الاحاطة ..«صور«

عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اجتماعها اليوم، برئاسة النائب علاء عابد، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة والمقتراحات المقدمة من النواب،وتناقش طلب الاحاطةالمقدم من النائب طلب الإحاطة المقدم من النائب يوسف الشاذلي،بشأن نقل محطة السكك الحديدية بوسط مدينة الفيوم إلى منطقة الزملوطى.

طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفي بكري،بشأن أسباب عدم مطالبة الجهاز المالي بوزارة النقل للشركة المصرية للتغذية والخدمات،” ابيلامصر “لسداد ديون تتجاوز 30مليون جنيه لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

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